وزيرة الثقافة تكرم الفائزين فى مسابقة رتيبة الحفنى بختام مهرجان الموسيقى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى بداية حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية الـ29 قامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ود. مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، ود. جيهان مرسى مديرة المهرجان بتكريم المطربين الفائزين فى مسابقة د. رتيبة الحفنى فى الغناء العربي للشباب والصغار وذوى والقدرات الخاصة، وقامت بتسلم شهادات تقدير الفائزين، بالإضافة إلى المكافأة المالية لكل مركز.

جدير بالذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات نادية مصطفى، سارة سحاب، أحمد ابراهيم، سوما، إيمان عبد الغنى، أحمد عفت، أميرة أحمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، مدحت صالح، أحمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، أنغام مصطفى، مازن دراز، أحمد الوزيرى، أجفان، رحاب عمر، محمد حسن، وليد حيدر، على الهلباوى، على الحجار، رضوى سعيد، ريم حمدى، أمجد العطافى، كارمن سليمان، مى فاروق، عاصى الحلانى، هانى شاكر، أحمد نافع، إبراهيم فاروق، نهاد فتحى، أحمد سعيد، صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروة حمدى، محمد الخولى، ياسر سعيد، مصطفى سعد، أمير الرفاعى، ولاء طلبو، أحمد سعد، خالد سليم، فرح الموجى، ريهام عبد الحكيم، محمد شوقي، سامح منير، أحمد عصام، أميرة سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، أيمن مصطفى، محمد متولى، وائل أبو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، أشرف وليد، كنزي، محمد الشرنوبى، حنان ماضى، عصام محمود، هُمام إبراهيم (العراق)، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، آية عبد الله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعى (تونس)، مصطفى النجدى، حنان عصام، أحمد صبرى، خالد عبد الغفار، عفاف رضا، سارة زكى، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، إسماعيل صادق.

إلى جانب 12 عازفا هم عازف البيانو عمرو سليم، عازف العود باسم درويش، عازف الاكورديون وائل النجار، عازف الكمان جهاد عقل (لبنان)، عازف الجيتار وحيد ممدوح (الأردن)، عازف العود وليد سلامة، عازف البيانو حمادة النجار، عازف التشيللو عماد عاشور، عازف العود ممدوح الجبالى، عازف الكمان محمد ظهير، عازفة القانون عفاف شكرى، عازف التشيللو يحيى المهدي.