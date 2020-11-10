شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سليمان عبد المالك مؤلفا لمسلسل دينا الشربينى فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك المؤلف محمد سليمان عبد المالك على الانتهاء من كتابة الحلقات الأولى من مسلسل النجمة دينا الشربيني، المقرر عرضه في رمضان المقبل، والذى تقدم من خلاله ثالث بطولاتها الدرامية، حيث لم تستقر الجهة المنتجة على مخرج العمل حتى الآن.

وتبحث الشركة المنتجة حاليا على مخرج للعمل، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الحقبة الزمنية، حيث هناك 3 أسماء مرشحة لإخراج المسلسل، الذى يعد التعاون الثاني بين دينا الشربينى وعبد المالك في الدراما حيث قدما من قبل مسلسل مليكة.

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محمد سليمان عبد المالك يعرض له حالياً مسلسل "خيط حرير" بطولة النجمة مى عز الدين، ويعرض على قنوات on، ويشارك في بطولته كل من سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، نيقولا معوض، وعدد أخر من الفنانين، اخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.

دنيا الشربينى تصور حالياً أخر مشاهدها في فيلم "ثانية واحدة" مع سوسن بدر، ومحمود حميدة، واحمد الفيشاوى، ونجوم أخرين، إخراج أكرم فريد.

يشار إلى أن دينا الشربينى قدمت آخر أعمالها "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان ويذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس".