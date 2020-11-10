شكرا لقرائتكم خبر عن موسم ثالث جديد لمسلسل The Umbrella Academy بمغامرات جديدة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشركة المنتجة لمسلسل الإثارة والخيال The Umbrella Academy، تجديده لموسم ثالث بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل الدرامي خلال الفترة الأخيرة، وتحقيقه لمشاهدات ضخمة عبر المنصة الأمريكية، على ان يبدأ التصوير في فبراير المقبل في مدينة تورنتو.

وكشفت صحيفة deadline أن طاقم العمل الدرامي بالكامل سيعود لتجسيد أدوارهم السابقة، وهم إيلين بيج، وتوم هوبر، وديفيد كاستانيدا، وإيمي رافر، وروبرت شيهان، وأيدان جلاجر، وجوستين إتش مين، وريتو آريا، وكولم فيور، بالإضافة الى عودة المنتج التنفيذي ستيف بلاكمان.

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The Umbrella Academy

وكان الموسم الثانى من مسلسل The Umbrella Academy حصل على تقييم وصل إلى 90% من قبل 73 ناقد على موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرحه يوم 31 يوليو الماضى على منصة نيتفلكس، بالإضافة إلى تقييم 90% من قبل 762 مشاهد على نفس الموقع، المسلسل طرح منه 10 حلقات للموسم الثانى كـ دفعة واحدة على المنصة.

واستنادًا إلى روايات Dark Horse Comics المصورة، تركز الدراما الخارقة على مجموعة غير عادية من الأشخاص الذين اختارهم السير ريجينالد هارجريفز (كولم فيوري) وتدربوا على إنقاذ العالم في مدرسته، أكاديمية المظلة، الآن وقد كبروا جميعًا، واجتمعوا مجددًا لحل اللغز وراء وفاة السير ريجينالد وتفادي نهاية العالم.