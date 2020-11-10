شكرا لقرائتكم خبر عن بطل الفيلم السورى غيوم داكنة: ما حدث فى سوريا ترك أثرا فى روح أى فنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت منذ قليل ندوة الفيلم السورى "غيوم داكنة" الذى يشارك ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بمهرجان إسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط فى دورته 36، والذى يرأسه الأمير أباظة وتحمل الدورة اسم الفنان عزت العلايلى، وذلك بحضور بطل العمل حازم زيدان والمدير المالى للفيلم حسين الخطيب وأدار الندوة الناقد سيد محمود.

وقال حازم زيدان إن الفيلم يعتبر حالة خاصة ووضع فيه المخرج أيمن زيدان كل أحزانه وكل ما يحدث فى سوريا، ففى زمن الحرب تتغير المفاهيم، وكما حدث فى الفيلم سنجد أن أحيانا يختار الشخص المكان الذى يريد أن يموت فيه، ومعظم الأماكن التى تم التصوير فيها هى أماكن مهدمة ربما روح الفيلم السينمائى تحمل الكثير من الحزن والأسى، ولكن فى النهاية يكون مفهوم الجمال قد وصل للمتلقى، وما حدث فى سوريا بالتأكيد قد ترك أثرا فى روح أى فنان حقيقى.

ومن جانبه أكد المدير المالى للفيلم حسين الخطيب سعادته بعرض الفيلم فى مهرجان إسكندرية السينمائى الدولى، ودائما ما يحتضن هذا المهرجان الأعمال السورية، وأضاف قائلا: "كل المناطق التى تم التصوير فيها هى مناطق حقيقية فى سوريا، وقد عانينا كثيرا كى يظهر هذا الفيلم للنور ومررنا بظروف فى منتهى الصعوبة سواء فى الأمور المالية أو فى ظروف تصوير الفيلم".

وتنطلق أحداث الفيلم من قرار الدكتور أحمد الذى قرر العودة إلى مدينته التى دمرتها الحرب بعد غياب طويل فى فرنسا لينهى أيامه الأخيرة بعد اكتشاف إصابته بالسرطان ومع عودته تتفجر حكاية هذه المدينة الموجوعة، والتى ألقت عليها الحرب ظلالها وأثقلت مصائر الذين عاشوا السنوات القاسية فى حرب مجنونة مدمرة، وهو بطولة وائل رمضان، لينا حورانة، رامز عطاللة، لمى بدور، حازم زيدان، نور على، محمد حداقى، جود سعيد، ديفيد مهاد الراعى، علاء قاسم، مازن عباس، محمد زرزور، غالب زيدان ومن إخراج أيمن زيدان.