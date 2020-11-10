شكرا لقرائتكم خبر عن داوود حسين: عبلة كامل ظاهرة فنية لن تتكرر ورائعة على المستوى الفنى والإنسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان الكويتى القدير داوود حسين، أن الفنانة عبلة كامل، هى ظاهرة فنية لن تتكرر فى التمثيل ورائعة على المستوى الفنى والإنسانى، حيث كتب داوود، عبر حسابه على انستجرام: "عندما تجتمع الحشمة والثقة والتلقائية.. عندى قناعة شخصية ان الفنانة المتميزة عبلة كامل ظاهرة فنية لن تتكرر فى التمثيل، رائعة على المستوى الفنى، وأروع على المستوى الإنسانى.. شكراً على كل لحظه تسعديننا وتبهريننا بأدائك الراقى".





وأصبحت النجمة الكبيرة عبلة كامل، حديث الساعة على وسائل التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، بعد أن سقطت فى فخ شباك شائعات السوشيال ميديا التى تطال نجوم الفن والمجتمع بين الحين والآخر سواء بأخبار الوفاة الكاذبة أو الأمراض الملفقة، لتنتشر بين مرتادى هذه المواقع شائعات عن إصابة عبلة كامل بمرض السرطان وأنها فى مرحلة متأخرة من المرض، وردد الكثيرون هذه الشائعة دون معرفة الحقيقة.

Advertisements

ليخرج الفنان القدير أحمد كمال، زوج النجمة عبلة كامل الأسبق، للتعليق على هذه الشائعة بالتأكد على أن الفنانة حالتها الصحية جيدة للغاية، ولا تعانى من أى أمراض مثلما ذكر البعض، واصفا ما كتب عنها بالكذب والخداع.

وأضاف الفنان القدير أحمد كمال، فى تصريحه لـ"الخليج 365"، أنه فوجئ بهذه الأخبار الكاذبة على السوشيال ميديا مثل باقى الناس، وهو ما جعل هاتفه لا يتوقف عن المكالمات الهاتفية للاطمئنان على والدة ابنتيه، متابعا: "عبلة كامل ستعود للوسط الفنى قريبا، ولكنها تنتظر فقط السيناريو الجيد، مضيفاً:"حسبى الله ونعم الوكيل فيما يطلقون حولها الشائعات الكاذبة".

ووسط أصداء الشائعات التى طاردت الفنانة الكبيرة عبلة كامل، المتعلقة بإصابتها بمرض السرطان، التى لا تتوقف على مواقع التواصل الاجتماعى، وفى نفى جديد لهذه الشائعات، قالت زينب كمال، ابنة عبلة كامل، فى تدوينه عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك" "ماما الحمد لله بخير والكلام اللى منشور ده شائعات.. شكرا على السؤال.. ربنا يدينا كلنا الصحة".