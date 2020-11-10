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شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو برفقة أصدقائه على شواطئ ماليبو فى غياب صديقته "صور" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين ظهور النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، اليوم على شواطئ مدينة ماليبو التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث ظهر وهو يرتدي المايوه ويسبح برفقه أصدقائه القدامى وعلى رأسهم النجم أميل هيرش الذي ظهر معه في بطولة فيلمه الأخير Once Upon A Time In Hollywood.
وبالرغم من سباحته وسط البحر واختلاطه بالكثيرين، لم ينس النجم العالمي ليوناردو دي كابريو صاحب الـ 45 عاماً، إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، حيث ارتدى كمامته الطبية في وقت سابق من اليوم بعد انتهاء فترة السباحة والحديث مع أصدقائه وسط البحر.
وكان موقع جاست جيرد كشف عن تعاقد النجم ليوناردو دي كابريو مع شركة سونى في صفقة جديدة متعددة السنوات، وأوضحت الشركة أن هناك مشروعين قيد التطوير والتحضير، وأن الشركة سبق وأن تعاونت مع ليوناردو منذ أكثر من 24 عامًا فى روميو وجولييت، ثم فيلم تايتانيك معتبرين ليو من عباقرة الفن، خاصة أنه سلك الطريق الصعب فى المجال على حسب تعبيرهم.
من جانب آخر يبدو أن فيروس كورونا وتأثيره لن ينتهى خلال تلك الفترة، حيث قرر القائمون على فيلم Killers of the Flower Moon الذى يجمع ليوناردو دى كابريو وروبرت دى نيرو تأجيل بدء تصويره للعام المقبل 2021 وتحديداً شهر فبراير منه، وفقاً لما جاء خلال تقرير نشره موقع gamespot الذى أشار إلى عزم مارتن سكورسيزي مخرج الفيلم القيام بتلك الخطوة بسبب كورونا، حيث أكد الموقع أن الفيلم كان من المفترض أن يبدأ تصويره في وقت سابق من العام الحالي، وتحديداً في شهر مارس الماضي أي قبل خمسة أشهر من الآن، إلا أنه بذلك تم تأجيله لمدة تصل لـ 11 شهر قبل بداية تصوير العمل الذى ينتظره قطاع كبير من محبي السينما
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