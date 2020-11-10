شكرا لقرائتكم خبر عن جزء ثالث من فيلم A Quiet Place قبل طرح الثانى يحتوى على مغامرات الأشباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام A Quiet Place طرح جزء ثالث من السلسلة بعد النجاحات التي حققها الجزء الأول الذي عرض عام 2018 في دوري العرض السينمائي، وبحسب عدة تقارير أجنبية، فإن الجزء الثالث من السلسلة سيعرض عام 2022 بعد ان يعرض الجزء الثاني بداية العام المقبل.

وكانت شركة الانتاج فررت تأجيل الجزء الثاني من السلسلة، لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا وتفشيه حول العالم، لتعود وتحدد موعد طرح العمل يوم 4 سبتمبر المقبل.

A Quiet Place هو فيلم الرعب الذي يعتبر استكمالا لنجاح جزأه الأول الذي دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.

الجزء الثاني المقرر عرضه بداية العام المقبل، تقوم ببطولته إيميلى بلانت ونوح جيب وميليسنت سيموندز وكايد وودوارد ودوريس مكارثى واين دوفال بليك ديلونج وإخراج جون كراسينسكى.