شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادت دار الأوبرا لحفل ختام مهرجان الموسيقى العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت دار الأوبرا منذ قليل إجراء بروفة حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية الـ 29، وكانت على خشبة المسرح الدكتورة جيهان مرسى مديرة المهرجان لتشرف بنفسها على كل كبيرة وصغيرة على حفل الختام.

وتقوم الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بتسليم جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للعزف والغناء والتى صاحبت الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا والفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، وذلك فى حفل الختام على مسرح النافورة، ويحييه النجم التونسى صابر الرباعى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات.

يشار إن المسابقة تنقسم إلى مسابقة الأغنية الجديدة، ومسابقة العزف على آلة التشيللو، ومسابقة الغناء العربى للشباب، ومسابقة الغناء العربى لذوى الاحتياجات الخاصة من "الشباب"، ومسابقة الغناء العربى للأطفال، ومسابقة الغناء العربى للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتم اختيار ثلاثة فائزين لكل جائزة باستثناء جائزة الأغنية الجديدة وجاءت النتائج كالتالى:

فاز بجائزة مسابقة "الأغنية الجديدة" وقيمتها 100000 جنيه مصرى مُناصفةً بين كل من الفنانة "نهى حافظ" بأغنية "أرض واحدة" كلمات ولحن أحمد لطفى وتوزيع يحيى الموجى، والمطربة آيات فاروق بأغنية "كلمني" كلمات ولحن خالد عبدالغفار وتوزيع إيهاب عبد السلام.

أما مسابقة العزف على آلة التشيللو فاز بجائزتها الأولى وقيمتها 30000 جنيه مصرى "عبد الله سمير سيد إبراهيم، وحصل على المركز الثانى وقيمة جائزته 250000 جنيه مصرى نور محمد عبد الشافى، ونال المركز الثالث وقيمة جائزته 20000 جنيه مصرى إسلام السيد خميس، والمركز الثالث مكرر بنفس قيمة الجائزة إيهاب سمير شوقى.

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أما جائزة مسابقة الغناء العربى للشباب فاز بمركزها الأول وقيمة جائزته 30000 جنيه مصرى أحمد عبد الكريم عبد الجواد، وفاز بالمركز الثانى وقيمة جائزته 250000 جنيه مصرى مازن حلمى السيد، ونال المركز الثالث وقيمة جائزته 20000 جنيه مصرى "محمد أحمد محمد محمد النجار"، وأوصت اللجنة بمنح شهادات تقدير لكل من "تقى محمد عبدالرحمن، وكريم علاء الدين لطفي".

أما مسابقة الغناء العربى للأطفال فاز بالمركز الأول وقيمة الجائزة 20000 جنيه مصرى "بسملة كمال بيومي"، وجاء فى المركز الثانى وقيمة الجائزة 15000 جنيه "يوسف بيتر"، وفى المركز الثانى مكرر بالقيمة المالية نفسها "لوجين تامر" من مركز تنمية مواهب الأطفال بدار الأوبرا المصرية، وحصل على المركز الثالث وقيمة الجائزة 10000 جنيه كل من "إياد محمد أحمد قدورة"، والثالث مكرر "يوسف محمد مصطفى الراوي" بالقيمة المالية نفسها.

أما مسابقة ذوى الاحتياجات الخاصة من الشباب والأطفال فى الغناء فجاءت الجوائز على النحو التالي:

فى البداية، جوائز الشباب وهي: المركز الأول وقيمة الجائزة 30000 جنيه مصرى كل من "نانسى عاطف شحاتة" من مركز الحفنى، و"هبة عادل إبراهيم يوسف" بالقيمة المالية نفسها، وجاء فى المركز الثانى وقيمة الجائزة 25000جنيه مصرى "رانيا محمود عبدالحميد" من مركز، ونال المركز الثالث وقيمة الجائزة 20000 جنيه مصرى "محمد مصطفى على الزهري" من مركز الحفنى، وأوصت اللجنة بمنح شهادات تقديرلكل من "ريم هانى، لوجين خالد، فرح محمد.

أما مسابقة الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة فى الغناء فقد فاز بالمركز الأول وقيمة الجائزة 20000 جنيه مصرى "هبة ربيع السيد ربيع" من أطفال مركز تنمية المواهب، وحصل على المركز الثانى "شرف أحمد شرف" من مركز تنمية المواهب وقيمة الجائزة 15000 جنيه مصرى فقط لاغير، ونال المركز الثالث وقيمة الجائزة 10000 جنيه مصرى "جنة يوسف شعبان" من مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا.