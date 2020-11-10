شكرا لقرائتكم خبر عن ملطخ بالدماء ويتناول أيس كريم.. هكذا احتفل كيفين هارت بوصول عدد متابعيه 100 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي كيفين هارت على الاحتفال بوصول عدد متابعيه لـ 100 مليون شخص عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، على طريقته الخاصة، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه يظهر من خلاله وهو ملطخ بالدماء ويتناول أيس كريم والذي يبدو فيه وسط تصوير إحدى أعماله القادمة.

ووجه هارت الشكر لمتابعيه وجمهوره من جميع أنحاء العالم، بعد وصولهم لـ 100 مليون شخص بعد أن ظهر الفترة الأخيرة في عدد من مقاطع الفيديو وهو يسخر من صديقه النجم العالمي داوين جونسون الشهير بـ ذا روك.

وكان كيفن هارت أعلن عن استقبال ابنته وأطلق عليها اسم كوني مارا، حيث علق على تلك اللحظة السعيدة بكتابة: "القليل من الجنة أتى إلى الأرض"، فى إشارة إلى ابنتهما.

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يذكر أن النجم كيفن هارت كشف فى شهر مايو الماضى عن انتظار طفله الثانى من زوجته إنيكو باريش وهو الخبر الذى تصدر عددا كبيرا من المواقع الفنية الشهيرة مثل "جاست جيرد".







آخر أعمال كيفن هارت كان فيلم "Jumanji: The Next Level" ووصلت ميزانية الفيلم إلى 125 مليون دولار أمريكى، وكان قد طرح الفيلم بدور العرض يوم 13 ديسمبر من العام الماضى ، وشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارن جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، أنضم النجم العالمى نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.