محمد صلاح يرقص على مهرجان "هنعمل لغبطيطا".. وهكذا علّق عمر كمال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك مغني عمر كمال، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو يظهر خلاله النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وهو يرقص على مهرجان "هنعمل لغبطيطا" في حفل زفاف شقيقه، والذي أقيم مساء أمس الاثنين وسط تواجد عدد من الأقارب والأصدقاء.

وعلّق عمر كمال على الفيديو الذي نشره عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "ارقص يا صلاح".

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وحرص العديد من محبي النجم المصري على إبداء إعجابهم بالفيديو.

أغنية "هنعمل لغبطيطا" غناء حسن شاكوش وعمر كمال، توزيع إسلام ساسو، كلمات إسلام المصري، وتصميم عبدالله باندا، وحققت حتى الآن نحو 80 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر موقع "يوتيوب" في 25 أغسطس الماضي.