محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
شارك مغني عمر كمال، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو يظهر خلاله النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وهو يرقص على مهرجان "هنعمل لغبطيطا" في حفل زفاف شقيقه، والذي أقيم مساء أمس الاثنين وسط تواجد عدد من الأقارب والأصدقاء.
وعلّق عمر كمال على الفيديو الذي نشره عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "ارقص يا صلاح".
وحرص العديد من محبي النجم المصري على إبداء إعجابهم بالفيديو.
أغنية "هنعمل لغبطيطا" غناء حسن شاكوش وعمر كمال، توزيع إسلام ساسو، كلمات إسلام المصري، وتصميم عبدالله باندا، وحققت حتى الآن نحو 80 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر موقع "يوتيوب" في 25 أغسطس الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يرقص على مهرجان "هنعمل لغبطيطا".. وهكذا علّق عمر كمال (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.