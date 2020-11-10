رقص محمد صلاح على مهرجان "عود البطل" من حفل زفاف شقيقه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
تداول رواد موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يظهر خلاله النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وهو يرقص على مهرجان "عود البطل" لنجمي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، من حفل زفاف شقيقه، والذي أقيم مساء أمس الاثنين.
وكان عمر كمال، شارك جمهوره ومتابعيه عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر خلاله النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وهو يرقص على مهرجان "هنعمل لغبطيطا" في حفل زفاف شقيقه، وعلّق "كمال": "ارقص يا صلاح".
مهرجان "عود البطل" غناء حسن شاكوش وعمر كمال، كلمات مصطفى حدوتة، توزيع إسلام ساسو، أورج يوسف أوشا، وحقق حتى الآن نحو 160 مليون مشاهدة منذ طرحه عبر موقع "يوتيوب" مطلع مارس الماضي.
بينما مهرجان "هنعمل لغبطيطا" غناء حسن شاكوش وعمر كمال، توزيع إسلام ساسو، كلمات إسلام المصري، وتصميم عبدالله باندا، وحقق حتى الآن نحو 80 مليون مشاهدة منذ طرحه عبر موقع "يوتيوب" في 25 أغسطس الماضي.
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