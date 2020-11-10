تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة تعلن حملها بدون زواج: أخطا معي وهرب

تسببت ممثلة تونسية تُدعى عائشة عطية، في ضجّة واسعة بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها وبشكل مفاجئ عن حملها في الشهر الرابع دون زواج، الأمر الذي خلق حالة من الجدل خاصة وأنها نشرت كافة التفاصيل عبر حسابها الموثق في موقع "إنستغرام".

وأشارت عائشة عطية إلى أن الشخص الذي حملت منه كان قد أخطأ معها ووعدها بالزواج ثم تركها وهرب، مؤكدة أنها أحبته وحدث هذا الخطأ، إلا أنها لا تعرف إن كان سيعترف بابنتهما أم لا.

وكتبت عائشة عطية في التفاصيل: "اليوم أنا قررت نعلن على الحمل متاعي، خارج نطاق الزواج. أنا في الشهر الرابع.. حكايتي ماهيش بعيدة على حكايات قبلي، وانشاء الله عندي طرف أمل متصيرش بعدي".

وأضافت: "أنا حبيت راجل وعدني بالزواج، وعشنا قصة حب من طرفي أنا، وحبلت منو أما مشا وخلاني.. محبنيش.. ومنعرش بش يستعرف ببنتي وإلا لا".

وتابعت الفنانة التونسية : "بالقانون أكيد بش إكون بوها.. أما قدام الناس؟؟؟ وقدام عايلتي في مجتمع لا يرحم.. لا بش يرحمني ولا بش يرحم بنتي.. وأنا قادرة اليوم نعيشها، وكان جيت منجمش؟؟؟ نرماها في SOS ڤمرت".

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وأوضحت: "اللي عملتو أنا غالط.. أما متحكموش عليا، وإلا على طفلة اغتصبوها وإلا على صغير جا في (الحرام).. كلمة نكرها خاتر إعايروك باها نهار آخر.. بنتي بش نسماها (مايا).. منعرش شنوا مصيرها.. أما انت كمرا خلي مصيرك خير مني.. حب، أما استحفظ على روحك، عيش أما أعرف حدودك، مترميش روحك، أمان متعيشش القلق اللي أنا نعيش فيه كل يوم ومخبيتو".

ونشرت عائشة عطية صورة أخرى كشفت فيها عن بطنها، عارية وعلقت قائلة: "هذا ليس فيديو موسيقي ولا فيلم ولا مسلسل تلفزيوني، هذه حقيقة، سأتحدث عنه أكثر في الأيام القادمة.. لم أكن أتوقع مثل هذا الدعم الكبير، أنا ممتن جدًا لك.. سعيد جدًا! رسائلك مصدر سعادة ودعم كبير".

وحرصت عائشة عطية على غلق خاصية التعليقات تمامًا، خاصة وأنها نشرت لها صورًا كشفت فيها عن بطنها الممتلئة، والتي دلت على أنها "حامل"، غير أن عددًا من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا تلك الصور على نطاق واسع وانطلقت التعليقات التي تطالب بعدم إلقاء اللوم عليها، والبعض طالبها بعدم الحديث مجددًا في هذا الأمر وأن تستر على نفسها.