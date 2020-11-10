حكاية ربع قيراط تتصدر تريند تويتر وتشعل السوشيال ميديا

أصبحت حكاية "ربع قيراط" على قمة التريند المصري على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر" بعد ثلاثة أيام فقط من بداية عرضها، عبر شبكة قنوات DMC.

وفي نفس السياق، أثارت حكاية "ربع قيراط" العديد من ردود الأفعال الإيجابية، عبر السوشيال ميديا، سواء تويتر أو فيسبوك.



وتعد "ربع قيراط" الحكاية السابعة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، من إنتاج أروما - تامر

مرتضى- بشراكة مع شركة سينرجي لتامر مرسي، تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج أحمد حسن.

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ويشارك في البطولة كلاً من ريهام عبد الغفور، سناء يوسف، مصطفي درويش، محمد علي رزق، شاهيستا، محمد الاحمدي، عصام السقا، عبد المنعم رياض ومروة عيد.

مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما

مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

وتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل "الا انا" والذي كان قد عرض منه ستة حكايات قبل رمضان وبعده وحققت نجاحاً كبيرا، وهما "بنات موسى، سنين وعدت، أمل حياتي، أمر شخصي، ضي القمر، ولازم أعيش".