ظهرت الفنانة شيماء سيف في أحدث إطلالتها في حفل زفاف الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ظهرت شيماء في الحفل بفستان أسود طويل واسع، وعلق عليها الفنان أشرف زكي"يبقى الكلام اللي سمعته صح"، لترد عليه قائلة:"للأسف وأحنا لما لقينا الموضوع انتشر قلنا نقول بقى". عليها الفنان أشرف زكي"يبقى الكلام اللي سمعته صح"، لترد عليه قائلة:"للأسف وأحنا لما لقينا الموضوع انتشر قلنا نقول بقى". وجاء رد زوجها محمد كارتر"هو في حاجة بتستخبي" Advertisements وجاءت التوقعات من اطلالتها بانتظار شيماء مولود، وتمنى لها أحد متابعيها بأن يرزقها الله بالذرية الصالحة يذكر أن آخر مشاركات شيماء الدرامية، كانت من خلال مسلسل "الزوجة 18" في رمضان 2019، وشاركها البطولة "حسن الرداد، ناهد السباعي، محمود البزاوي، هيدي كرم"، من تأليف: محمد أبو السعد، إخراج: مصطفى فكري.

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كانت هذه تفاصيل خبر بسبب فستانها الأسود الأخير.. توقعات حول "حمل" شيماء سيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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