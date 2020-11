16 فيلمًا عالمياً فى العرض الأول لمهرجان القاهرة

محمد حفظي: نفخر باكتشاف أفلام جديدة سنويا يشاهدها العالم لأول مرة فى القاهرة

يواصل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الكشف عن أبرز أفلام الدورة 42، التى تقام فى الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، معلنًا عن قائمة جديدة تضم 16 فيلمًا فى عروضها العالمية والدولية الأولى، مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة.

ويقول محمد حفظى رئيس المهرجان، إن فريق البرمجة يفخر سنويًا باكتشاف مجموعة من أفضل الأفلام، التى يشاهدها نقاد وصحافة العالم للمرة الأولى عبر شاشة القاهرة، وهو دور رئيسى للمبرمجين يقومون بإنجازه جنبا إلى جنب مع ضم أبرز الأفلام التى حصدت أهم الجوائز فى المهرجانات الكبرى، ليكونا معًا الوجبة الرئيسية التى يقدمها القاهرة إلى جمهوره، بالتوازى مع أنشطة منصة «أيام القاهرة لصناعة السينما» التى توفر للمحترفين فرصًا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائى الدولي.

المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة تشهد مشاركة 3 أفلام فى عروضها العالمية الأولى، من بينها الفيلم الصينى (Mo Er Dao Ga–مويرداوجا)، إخراج ساو جينلينج.

الفيلم الثانى هو (German Lessons– دروس اللغة الألمانية) إنتاج بلغاريا وإخراج بافيل بفيسناكوف.

أما الفيلم الثالث فهو المصرى (Curfew–حظر تجول) إخراج أمير رمسيس، وبطولة إلهام شاهين وأمينة خليل.

وفى مسابقة آفاق السينما العربية، يشارك فيلمان فى عرضهما العالمى الأول، وهما؛ الوثائقى المصرى (On the Fence–ع السلم) إخراج نسرين الزيات.

الفيلم الثانى من السعودية بعنوان (Had El Tar–حد الطار) إخراج عبدالعزيز الشلاحى.

كما يشارك أيضاً فى «آفاق السينما العربية» الفيلم المغربى (Autumn of the Apples–خريف التفاح) للمخرج محمد مفتكر، فى عرضه الدولى الأول.

وفى قسم العروض الخاصة، يقدم المهرجان الفيلم اللبنانى (TV Society–عالم التلفزيون)

إخراج روبير كريمونا، فى عرضه العالمى الأول.

وفى عرضه الدولى الأول، يشارك فى قسم العروض الخاصة أيضاً، الفيلم الروسى (يوميات الحصار–A Siege Diary) إخراج أندريه زايتسيف.

ويشهد قسم عروض منتصف الليل، العرض العالمى الأول للفيلم البريطانى (Sideshow–عرض ثانوي) إخراج آدم أولدرويد.

وفى قسم البانوراما، يشارك الفيلم الصينى (Back to Wharf–العودة إلى الميناء) إخراج لى زياو فينج، فى عرضه الدولى الأول.

مسابقة سينما الغد، أيضاً تحظى بمشاركة ثلاثة أفلام قصيرة فى عروضها العالمية الأولى، منها؛ الفيلم المصرى (The Man Who Swallowed the Radio– الراجل اللى بلع الراديو)، إخراج ياسر شفيعى.

ومن إنتاج تونس وفرنسا يشارك الفيلم التسجيلى (I Bit My Tongue– عضيت لساني) إخراج نينا خادا.

كما يشارك الفيلم السعودى (The Girls who Burned the Night–من يحرقن الليل) إخراج سارة مسافر..

كما تشهد مسابقة سينما الغد، أيضاً مشاركة ثلاثة أفلام فى عرضها الدولى الأول، وهي؛ الفيلم الكوبى (Isabel–إيزابيل) للمخرجة المصرية سارة الشاذلى.

الفيلم الثانى من فنزويلا بعنوان (The Red Spiral–اللولب الأحمر) إخراج لورينا كولمينارِس.

ومن إنتاج روسيا يُعرض فيلم (Kurchatov–كورشاتوف) إخراج أليكساندر كوروليف.