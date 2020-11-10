غدًا.حلقة النصف نهائيات من The Voice Senior

وصل برنامج المواهب الغنائية الشهير The Voice Senior إلى رحلة النصف نهائيات، والتي بدأت الأسبوع الماضي، وتم عرضها على قنوات MBC.

تضم لجنة التحكيم 4 من كبار نجوم غناء الوطن العربي وهم "سميرة سعيد،

هاني شاكر، نجوى كرم، ملحم زين"، الذين اجتمعوا للمرة الأولى في النسخة الجديدة من البرنامج Senior، إذ يختص بالمواهب الغنائية بداية من سن الـ 60فما فوق.

يذاع البرنامج يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الـ 8 مساء على قناة MBC وقناة MBC مصر

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أتت مرحلة النصف نائيات بعد مرحلتي "الصوت وبس، المواجهة"، والتي سيتم فيها تصفية المتسابقين للوصول بهم إلى المرحلة النهائية للبرنامج والفوز باللقب.

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