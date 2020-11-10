وصل برنامج المواهب الغنائية الشهير The Voice Senior إلى رحلة النصف نهائيات، والتي بدأت الأسبوع الماضي، وتم عرضها على قنوات MBC.
تضم لجنة التحكيم 4 من كبار نجوم غناء الوطن العربي وهم "سميرة سعيد،هاني شاكر، نجوى كرم، ملحم زين"، الذين اجتمعوا للمرة الأولى في النسخة الجديدة من البرنامج Senior، إذ يختص بالمواهب الغنائية بداية من سن الـ 60فما فوق.
يذاع البرنامج يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الـ 8 مساء على قناة MBC وقناة MBC مصر
أتت مرحلة النصف نائيات بعد مرحلتي "الصوت وبس، المواجهة"، والتي سيتم فيها تصفية المتسابقين للوصول بهم إلى المرحلة النهائية للبرنامج والفوز باللقب.
https://www.instagram.com/p/CHaeTQwhVo6/?utm_source=ig_web_copy_link
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.حلقة النصف نهائيات من The Voice Senior لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.