منذر رياحنة يشارك في دراما 2021 بـ " سلم يوسف"

يخوض الفنان منذر رياحنة، سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل " سلم يوسف" و يشارك في إنتاجه، ومن المقرر أن التصوير

سيتم في إمارة الفُجيرة، بالإمارات العربية المتحدة، وتدور أحداثه في إطار الفانتازيا البدوية.

يذكر أن منذر رياحنة يشارك في بطولة مسلسل "هي" مع النجوم وفاء عامر ودينا أيتن عامر هاجر الشرنوبي ومنة فضالي إخراج الأستاذ محمد النقلي تأليف أحمد صبحي.