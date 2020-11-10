فيديو.. وليد الشامي يطرح أحدث أغنياته "ضيا العمر"

طرح الفنان وليد الشامي، أحدث أعماله الغنائية"ضيا العمر"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". كلمات : فيصل العدواني , ألحان : غيث محمد ، توزيع:حسام كمال. ألحان : غيث محمد ، توزيع:حسام كمال. يذكر أن آخر إصدارات وليد Advertisements الغنائية كانت من خلال أغنية "انتهى المشوار"، والتي حققت أكثر من 700 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات محمد الواصف، ألحان:محمود التركي، توزيع:زيد عادل. الغنائية كانت من خلال أغنية "انتهى المشوار"، والتي حققت أكثر من 700 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات محمد الواصف، ألحان:محمود التركي، توزيع:زيد عادل.

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