الجمعة..أبطال فيلم الصندوق الأسود مع منى الشاذلي

تستضيف الإعلامية الشهيرة منى الشاذلي، في برنامجها "معكم"، أبطال فيلم الصندوق الأسود، وذلك على قناة CBC الفضائية.

تذاع الحلقة يوم الجمعة، في تمام الساعة الـ9 مساءً، وسيتضمن اللقاء بطلي العمل "منى زكي،

محمد فراج".

يذكر أن الموسم الجديد من البرنامج ضملقاءات بارزة لنجوم الفن "أحمد السقا، أحمد زاهر، كريم فهمي، محمد عادل، مصطفى قمر، وغيرهم.."، يحمل

اللقاء مواقف كوميدية وفنية من حياتهم ، بالإضافة إلى كواليس أحدث أعمالهم الفنية ومواقفهم الإجتماعية النادرة.

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يذكر أن "الصندوق الأسود" تم عرضه نهاية أكتوبر الماضي، في جميع دور العرض السينمائية، من بطولة"منى زكي،مصطفى خاطر، محمد فراج، شريف سلامة".

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