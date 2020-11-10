غداً..طرح ألبوم أنغام "مزح"

طرحت الفنانة أنغام، برموم جديد لألبومها الخليجي الجديد"مزح"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

شوّقت أنغام جمهورها، وعلقت بموعد الألبوم، قائلاً:"غداً ألبوم مزحعلى ديزر ٣:٣٠ بتوقيت السعودية، والعرض الحصري الأول للألبوم كاملا ٩:٣٠ بتوقيت السعودية على روتانا خليچية و على قناة روتانا على اليوتيوب".

ألبوم "مزح" يضم عدد من كبار صناع الأغنية الخليجية،من

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الشعراء " الشاعر تركي آل الشيخ، الشاعر بدر بن عبد المحسن، عبد الرحمن بن مساعد، الجادل، قوس" ، والألحان من نصيب "سهم، صادق الشاعر".يذكر أن أنغام قد طرحت آخر إصداراتها الخليجية من خلال ألبوم "راح تذكرني"، الذي تم طرحه عام 2018، وضم 12 أغنية أبرزهم"لاتهجى، مستحيل، هدى قلبه، لوتحلف، الخيانة، يوجعونك، تلاقينا،وين تروح" وحقق نجاح جماهيري كبير على مستوى العالم العربي،خاصة في حفلات أنغام في دول الخليج، حيث يحدث تناغم بينها وبين جمهورها بتفاعل مميز مع تلك النوع من الإصدارات الغنائية لها.

وكان آخر إصدارات أنغام الغنائية، من خلال كليب أغنية "بحبك وبرتاحلك"، التي طرحته خلال أغسطس الماضي، وحقق أكثر من 2 مليون مشاهدة، كلمات: صابر كمال الحان : ايهاب عبدالواحد توزيع: تميم.

https://www.instagram.com/p/CHaw40whgve/