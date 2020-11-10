طرحت الفنانة أنغام، برموم جديد لألبومها الخليجي الجديد"مزح"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
شوّقت أنغام جمهورها، وعلقت بموعد الألبوم، قائلاً:"غداً ألبوم مزحعلى ديزر ٣:٣٠ بتوقيت السعودية، والعرض الحصري الأول للألبوم كاملا ٩:٣٠ بتوقيت السعودية على روتانا خليچية و على قناة روتانا على اليوتيوب".
ألبوم "مزح" يضم عدد من كبار صناع الأغنية الخليجية،من
وكان آخر إصدارات أنغام الغنائية، من خلال كليب أغنية "بحبك وبرتاحلك"، التي طرحته خلال أغسطس الماضي، وحقق أكثر من 2 مليون مشاهدة، كلمات: صابر كمال الحان : ايهاب عبدالواحد توزيع: تميم.
https://www.instagram.com/p/CHaw40whgve/
كانت هذه تفاصيل خبر غداً..طرح ألبوم أنغام "مزح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.