رغم الانسحاب.. جوني ديب يستلم أجره كاملًا (10 ملايين دولار) عن Fantastic Beasts 3

رنا صلاح الدين - سيحصل النجم السينمائي جوني ديب على 10 ملايين دولار على الأقل لتصوير مشهد واحد من فيلم Fantastic Beasts 3، بعد أن طلبت منه شركة Warner Bros الانسحاب عقب رفض دعوى تشهير رفعها في المملكة المتحدة.

وأشارت تقارير أنه يتعين على شركة Warner Bros. أن تدفع للممثل البالغ من العمر 57 عامًا أجره بالكامل عن الفيلم، الذي صور مشهدًا واحدًا منه فقط، منذ بدء الإنتاج في 20 سبتمبر في لندن، وفقًا لمجلة هوليوود ريبورتر.

أخبر الاستوديو طاقم التمثيل الأسبوع الماضي أن ديب لن يلعب دور جيلرت غريندلفالد في سلسلة جي كي رولينغ.

بالإضافة إلى ذلك، تم تأجيل إصدار الفيلم حتى 15 يوليو 2022 وسط الظروف المتغيرة المستمرة في صناعة السينما في ظل تصاعد وباء فيروس كورونا، حسبما أفاد موقع الموعد النهائي. كان من المقرر سابقًا أن يصل إلى دور العرض في 12 نوفمبر 2021.

جاء قرار الاستوديو بالتخلي عن الممثل المولود في كنتاكي بعد رفض محاكمة تشهيره ضد صحيفة ذا صن (بعد أن وصفته في مقال بأنه "زوج معتدي" وسط انفصاله العاصف عن الممثلة آمبر هيرد).