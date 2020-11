كلوي كارداشيان تشعر بـ 'الضغط' بسبب إحياء علاقتها مع "الخائن تريستان تومسون

رنا صلاح الدين - أكدت تقارير ذات صلة أن نجمة برامج الواقع وسيدة المجتمع الأمريكية كلوي كارداشيان عادت مع صديقها الغشاش السابق تريستان تومسون خلال الصيف.

ومع ذلك، يقال قبل أن يعيد الثنائي إحياء علاقتهما الرومانسية، بدا أن المراة البالغة من العمر 36 عامًا كانت تكافح مشاعرها بشأن علاقتهما.

في مقطع جديد من من برنامج مواكبة كارديشيانز Keeping Up With the Kardashians الذي عُرض يوم الثلاثاء، تحدثت كلوي عن ضغوط قوية تنتابها، بعد قرار العودة إلى حبيبها ووالد ابنتها مرة أخرى. واصفة الأمر وكأنها تحترق.

يبدأ المقطع بجلوس كلوي على سريرها الفاخر وإجراء مكالمة FaceTime مع صديقتها المقربة مليكة حيث ناقشت الاثنتان المشاركة في الأبوة والأمومة مع اصدقائهما السابقين.

تشارك كلوي ابنتها البالغة من العمر عامين ترو مع تريستان طومسون السابق ورحبت مليكة مؤخرًا بطفلها الأول من المغنيوصديقها السابق أو تي جيناسيس