كاردي بي تتراجع عن الطلاق وتتصالح مع زوجها بأوضاع جريئة للغاية.. شاهد

رنا صلاح الدين - شاركت المغنية الأمريكية السمراء كاردي بي، التي قررت مؤخرًا إيقاف إجراءات الطلاق، مقطع فيديو يمتلئ إغراء، للاحتفال بمصالحتها مع زوجها.

كانت بي قد أعلنت أنها قد سامحت زوجها مغني الراب ميجوس أوفست بعد أن تقدمت بطلب الطلاق في سبتمبر مدعية أنها لا تريد أن تتعرض للخيانة مرة أخرى. مشددة إنها تقدمت بطلب الطلاق فقط "لتعليمه درس" وقد نجح الأمر.

شوهدت المغنية البالغة من العمر 28 عامًا وهي ترتدي ثوبًا كاشفًا أثناء احتضانها لزوجها، الذي تشاركه ابنته كولتور. ويأتي ذلك بعد أن تقدمت رسميا ً بطلب لفسخ الطلاق بعد أقل من شهرين، عقب تأكيدات باستحالة العشرة بينهما ووصف زواجهما بأنه "انفصال بشكل لا رجعة فيه".

ليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها كاردي بهذا المسلسل المتكرر. في عام 2018، تخلصت من أوفست وسط شائعات بأنه كان غير مخلص، لتعيده بعد شهرين.