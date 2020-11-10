نجم "هاري بوتر"روبرت جرينت يشارك الصورة الأولى لابنته ويكشف عن اسمها

رنا صلاح الدين - كشف أسطورة هاري بوتر، روبرت جرينت عن انضمامه أخيرًا إلى موقع الصور والفيديوهات العالمي إنستجرام، حيث شارك الصورة الأولى لابنته الرضيعة كما كشف النقاب عن اسمها.

في منشور شاركه الممثل متابعيه على حسابه الشخصي بمنصة الصور يوم الثلاثاء، كشف الممثل البالغ من العمر 32 عامًا أنه وصديقته جورجيا غروم رُزقا بطفلتهما البالغة من العمر ستة أشهر.

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يظهر نجم الشاشة، الذي جمعت صفحته بالفعل ما يقرب من مليون مستخدم، وهو مبتسم بينما كان يحتضن ابنته الصغيرة ويجلس على كرسي ذو لو أصفر.

كتب روبرت في تعليق مصاحب: 'مرحبًا إنستغرام. متأخر 10 سنوات فقط، لكن ها أنا ذا. كما أكد أن اسم فتاته الصغيرة جي جرينت.

فيما أكدت الشخصية الإعلامية وشريكته جورجيا، 28 عامًا، أنهما أصبحا والدين في مايو، بعد شهر واحد فقط من الكشف عن أنهما كانا يتوقعان طفلهما الأول.