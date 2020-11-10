شكرا لقرائتكم خبر عن 25 نوفمبر.. حسن شاكوش وعمر كمال يحييان حفلا في العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى كل من مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال حفلا غنائيا كبيرا في العراق يوم 25 الشهر الحالي على الرغم من محاولات نقابة المهن الموسيقية بمنعهم من إقامة أي حفلات، ومن المقرر أن يقدموا عددًا من أغانيهم وعدد من المفاجآت خلال الحفل.

ويستعد المطرب حسن شاكوش لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "حبيبتى يا وش الخير" من كلمات إسلام كابونجا وألحان مصطفى شكرى وتوزيع إسلام ساسو، خلال الفترة المقبلة، وتأتى الأغنية بعد نجاح أغنية "بسكوتاية مقرمشة" الذى طرحها شاكوش مؤخرا مع حمادة مجدى وتصدرت تريند موقع "يوتيوب"، بعد طرحها، بمشاركة الراقصة الاستعراضية جوهرة، والمهرجان من كلمات مصطفى حدوتة وألحان نادر زكى وتوزيع موسيقى إسلام ساسو والكليب من إخراج أحمد أشرف "توتى".

وتقول كلمات الأغنية: أنتى بسكوتاية مقرمشة، يا بت ده أنتى قطة مخربشة، أموت فيكى وأنتى مفرفشة، قاعدة جوة قلبى مربعة، انتى لوحدك بأربعة، كل حاجة فيكى فيها منفعة مدلعة .

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يذكر أن حسن شاكوش طرح مؤخرا أغنية "هنعمل لغبطيطة" على طريقة الديو مع المطرب عمر كمال، التي تخطت أكثر من 61 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من كلمات الشاعر إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو.