شكرا لقرائتكم خبر عن "جانيت" حسن ومرقص تعاتب المخرجين بأغنية عن ابتعادها عن السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بشكل كوميدي قررت الفنانة وفاء السيد تقديم كليب غنائي اسمه "بنوتة شقية" تحكي فيه عن تجربتها في عالم التمثيل وتذكر الناس بأهم أعمالها وفي نفس الوقت تعاتب المخرجين وصناع السينما من نسيانهم لها.

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كليب "بنوته شقية" فكرة وغناء وفاء السيد وكلمات الشاعرة رشا أنور السيد وتوزيع شريف الوسيمي ومدير التصوير مورنو وشكر خاص من صناع الكليب للمهندس أحمد يوسف والرؤية الفنية لمصطفي السيد، وستايلست سارة أشرف ومونتاج نديم أيمن حسن وإخراج أيمن بكري.



الفنانة وفاء السيد في شخصية جانيت

الفنانة وفاء السيد شاركت أغلب النجوم في أعمالهم كما ذكرت في الكليب فقد ظهرت مع أحمد حلمي في فيلمه "ميدو مشاكل" كما ظهرت مع كريم عبد العزيز في فيلم "الباشا تلميذ" وظهرت أيضا في فيلم "غاوي حب" مع الفنان محمد فؤاد ورامز جلال وفي فيلم "اللمبي" مع النجم محمد سعد وكانت ضمن ابطال فيلم "خالتي فرنسا" مع عبلة كامل ومني زكي، ومع الزعيم عادل امام قدمت شخصية "جانيت" في فيلم "حسن ومرقص" .