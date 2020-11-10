بالفيديو – نسرين طافش تودع العزوبية بإطلالة جديدة

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت الفنانة السورية نسرين طافش فيديو يوثق لحظات اعتمادها إطلالة جديدة معتمدة الشعر المموج، وبدت نسرين في غاية الجمال، كما اعتقد البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تستعد لزفافها المقرر قريباً حسب آخر تصريح لها.

وفي سياق آخر كانت نسرين قد لفتت الأنظار خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث تألقت بفساتين أنيقة ذات تصاميم وألوان مختلفة.

وكانت نسرين قد صرحت في أحد اللقاءات بأنها وجدت فارس أحلامها وارتبطت به وستعلن خبر زواجها قريباً.

ونشرت عبر حسابها منشوراً قائلة فيه: “يسعد يوم الجميع .. أنا أول من صرحت عبر برنامج انسايدر مع الإعلامي الصديق إيلي نخلة بخطوبتي من شخص من خارج الأوساط: الفنية والرياضية والسياسية .. وهو ليس من إخوتنا وأهلنا من الخليج العربي كما أشيع .. شاء الله أن يجمعنا باسم الحب سوياً.. والزواج سيتم قريباً وعقبال العايزين”.