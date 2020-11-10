بيلي إيليش تطرح جديدها في هذا الموعد

متابعة بتجــــــــــرد: أفادت وسائل إعلام عالمية أن النجمة العالمية بيلي إيليش ستصدر اغنيتها الجديدة Therefore I Am يوم الخميس المقبل الموافق 12 تشرين الثاني، وذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب.
وكانت بيلي إيليش قد شوّقت الجمهور سابقا للأغنية دون الكشف عن اسمها وتحديد موعد طرحها.
نفيد بالذكر أن بيلي إيليش كانت قد تعرضت مؤخرا لإنتقادات كثيرة، بسبب الصورة الأخيرة لها التي ظهرت فيها بلون شعر جمعت به بين لون البيستاش واللون الكحلي، فأصبحت تريند على مواقع التواصل الاجتماعي في أوروبا، اذ لاقت سخرية كبيرة من المتابعين.
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