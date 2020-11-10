باسل خياط عاري الصدر.. إكتشفوا معنى وشومه في صورته الجديدة

متابعة بتجـــــــــرد: لفت النجم السوري باسل خياط الأنظار بصورته من جلسة تصوير جديدة ظهر فيها للمرّة الثانية عاري الصدر عبر حسابه الخاص بتطبيق الصور إنستغرام.
وتساءل رواد الإنترنت عن معنى الوشوم الّتي ظهرت على يد الممثل باسل خياط، بخاصةٍ ان إحداها يتألّف من جملتين على سطرين منفصلين، فإليكم التفاصيل: إختار باسل خياط عبارة كُتبت بالانكليزية على يده، مُستوحاة من الشاعر الفرنسي Arthur Rimbaud، وهي: “It has been rediscovered – Eternity” وتعني “لقد تمّ إكتشافه من جديد. الخلود”.
أمّا الجملة الثانية فهي “it’s the sea fused with the sun” وتعني أن “البحر ينصهر مع أشعة الشمس”، بالاضافة الى وشم جديد يُكشف عنه للمرّة الاولى لم تتضح معالمه في اللقطة الجديدة المنشورة.
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