آيشا برانش تفوز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد أشهر على تأجيل مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة للعام 2020 بسبب جائحة كورونا، حصدت ملكة جمال ميسيسيبي آيشا برانش على لقب العام.

بثّت المسابقة أمس الاثنين مباشرة من قصر غريسلاند للفنان الراحل ألفيس بريسلي في ممفيس بولاية تينيسي، وفازت برانش الأميركية من أصول أفريقية والبالغة من العمر 22 عاماً باللقب، فيما حازت ملكة جمال أيداهو كيم لاين على لقب الوصيفة الأولى وملكة أوكلاهوما ماريا جين ديفيس على لقب الوصيفة الثانية.

وتوّجت ملكة جمال أميركا للعام 2019 تشيلسي كريست التاج للملكة المنتخبة، ونشرت الصورة الرسمية الأولى لها في الحساب الرسمي للمسابقة. وحمل تصميم التاج الذي توّجت به الملكة توقيعاً لبنانياً محفوراً بالطاقة الإيجابية من دار معوّض اللبنانية التي اعتادت أن تضع هذه البصمة في الاستحقاقات الجمالية في العالم.

وحملت آيشا إلى الحفل قضية قوانين الأسلحة، وقالت: “يجب أن يطلب من الناس أن يجتازوا فصول التدريب والسلامة قبل أن يقتنوا الأسلحة”.

وضمّت لجنة التحكيم لهذا العام، الإعلامية آبي هورناسك، ورائدة الأعمال غلوريا مايفيلد بانكس، والمراسلة الرياضية وملكة جمال الولايات المتحدة 1999 كيمبرلي بريسلر، وسيدة الأعمال سوزان يارا وملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية للعام 2000 لينيت كول. كما شهدت المسابقة عرضاً افتراضياً لهالي راينهارت.