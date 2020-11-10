قصَّ شعره “على الصفر” وأطلق ذقنه.. قصي خولي محكوم بالتجريب!

متابعة بتجــــــــــرد: يكثر ورود اسم الفنان السوري قصي خولي في وسائل الإعلام هذه الأيام، بعدما أوشكَ على انتهاء تصوير مسلسل “لا حكم عليه” لمصلحة شركة “الصبّاح إخوان” وهو التعاون الثالث بينهما بعد عملَي “خمسة ونص” و”2020″ اللذين تقاسم فيهما البطولة مع النجمة نادين نسيب نجيم.

وكان خولي قد أطلّ بلوك جديد يحاكي الشخصية الجديدة، حيث قصّ شعر رأسه “على الصفر”، وأطلق ذقنه مع مجموعة من الوشوم التي تملأ رقبته ويديه، ما ينبئ أن ملامح الشخصية فاقعة ولها علاقة بالسجون والقضاء كما يوحي اسم العمل.

نفيد بالذكر أنه صدر مؤخرًا لقصي خولي أغنية “راب” مع الفنان إسماعيل تمر بعنوان “القصة كلا”، وحظيت بتفاعل كبير عبر “يوتيوب” وتمكنت من الوصول إلى مليون مشاهدة خلال ثلاثة أيام.

الأغنية هي التعاون الثاني بين قصي وإسماعيل بعد أغنية “سوري أصيل” التي قدماها قبل عامين ولم يجتمعا معاً في الكليب حينها حيث سجلت بين إسطنبول والولايات المتحدة، لتأتي الأغنية الجديدة بأجواء عفوية وصاخبة معاً مع المخرج إبرهيم قاسم.