أول تعليق من شيرين عبد الوهاب على أنباء انفصالها عن حسام حبيب

متابعة بتجـــــــــــرد: نفت النجمة المصرية شيرني عبد الوهاب جميع الشائعات التي طالت علاقتها بزوحها النجم حسام حبيب، وأكدت بكلمات بسيطة أنهما بألف خير.

ونشرت شيرين تغريدة عبر حسابها في تويتر قالت فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. إحنا بألف خير”.

وكانت مواقع التواصل قد ضجت بأخبار تفيد بطلاق النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب إثر خلاف كبير حصل بينهما.

وأشارت بعض المواقع إلى أن حبيب قد أبرم عقوداً وصفقات باسم شيرين وسحب أموالاً تعود لزوجته زوجته بحكم أنه يملك توكيلاً مالياً منها، مما دفع الأخيرة إلى ملاحظة تلاعب في أرصدتها المصرفية ليتبين لاحقاً أن حسام قام بسحب مبالغ مالية من دون علمها.

وهذه ليست المرة الأولى التي نتم فيها فبركة شائعات عن الثنائي وتملأ أخبارهما الصحف والمجلات ومواقع التواصل الاجتماعي.