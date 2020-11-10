"نمرة 2".. نجوم المسلسل يكشفون كواليس العمل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يجمع المسلسل المصري "نمرة اتنين" نخبة من ألمع نجوم التمثيل في العالم العربي، وهو عبارة عن حلقات منفصلة لكل حلقة مخرج وفريق من الممثلين.

ومن أهم حلقات المسلسل، الذي يعرض عبر منصة "شاهد"، حلقة بعنوان "إنت فين"، بطولة آسر ياسين، وأروى جودة، وسينتيا خليفة، وسيناريو وحوار سماء عبدالخالق، وإخراج هاني خليفة.



وحول تفاصل المسلسل، الذي يدور في قالب رومانسي مثير تحدث الفنان آسر ياسين قائلأ: "وافقت على المشاركة في هذا العمل؛ لأنني أولاً أحببت فكرة الحلقات التي يجمعها فكرة واحدة رغم كونها حلقات منفصلة، وثانياً لأنني كنت بانتظار عمل تحت إدارة المخرج هاني خليفة، والتجربة كانت جميلة وأتمنى أن يتكرر هذا النوع من الأعمال مستقبلاً".





وحول دوره قال آسر ياسين: "أؤدي دور رجل متردد طوال الوقت، دائماً يملك أشياء لا يريدها، ويريد الأشياء التي لا يملكها، لكن الشخصية غير قريبة مني على الصعيد الشخصي".



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من جانبها أعربت أروى جودة، عن سعادتها في أن تكون جزءاً من المسلسل قائلة: "أن أكون جزءا من هذا المشروع يعني لي الكثير، ففكرة المشروع مميزة، وكأنني أمثل في واحد من 8 أفلام مع ممثلين مختلفين وتحت إدارة مخرج مختلف. في الحقيقة المحتوى أعجبني خاصة وأنه يتحدث عن العلاقات الإنسانية وعن الرقم 2 في هذه العلاقات".

كما تحدثت النجمة سينتيا خليفة عن دورها في المسلسل قائلة: "ألعب دور امرأة مستقلة جداً، طموحة، عملها هو أبرز أولوياتها. صفات الشخصية قد تشبه صفاتي، لكن الإنسان يتغير في علاقاته ولا يتصرف دائماً على طبيعته، لذا لا يمكنني أن أعرف إذا كانت ردات فعلي ستكون شبيهة بردود فعل الشخصية التي أؤديها في العمل، وهذا هو ما أحبه في التمثيل وفي الفن عامةً".

وأضافت: "سعيدة بالعمل مع آسر ياسين، الّذي كان داعماً لي في دوري المصري الأول، والمخرج هاني خليفة دقيق جداً؛ خاصة عندما يكون الممثل متحمسا لتفجير موهبته وطاقاته".

وعبر المخرج هاني خليفة عن سعادته بهذه التجربة الدرامية المثيرة قائلا: "سعيد بأنني كنت جزءا من هذا المشروع، شعرت بأنه مشروعا مختلفا منذ البداية، وهناك عدة مخرجين تحت مظلة واحدة. أتمنى أن يحقق العمل نتيجة مميزة لدى الجمهور فهو فعلاً عمل مختلف".