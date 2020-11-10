عبلة كامل في أول تعليق بعد شائعات إصابتها بالسرطان: "والله العظيم عيب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر السيناريست المصري بلال فضل عبر حسابه على "فيس بوك" رسالة من الفنانة عبلة كامل، بعد شائعات إصابتها بمرض السرطان وأنها في حالة حرجة.

وكتب فضل رسالة عبلة كامل نقلا عنها قائلا: "الفنانة الكبيرة الأستاذة عبلة كامل طلبت مني أوصل الرسالة دي لعلها توصل لأي حد بينشر إشاعات عن حياتها وصحتها، وأتمنى اللي يشوف الرسالة دي ويشوف بعدها كلام منسوب للأستاذة عبلة كامل يعمل ريبورت للحساب اللي بينشر الكلام ويساهم في قفله، وشكرا جزيلا لحضراتكم".



وجاء نص رسالة عبلة كامل: "عيب، والله العظيم عيب، لو الناس مش هتتقي ربنا وتخاف منه في وقت زي ده هتتقيه وتخاف منه امتى؟".





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وأضافت: "إيه اللي هيستفيده إنسان من إنه يقلق حياة الناس بكلام كذب، بيدعي إنه بينشره لأنه محب أو معجب، أنا اخترت نمط حياة سعيدة بيه وراضية عنه، ومعنديش أي حسابات على السوشيال ميديا ولا هيبقى عندي في أي يوم من الأيام".

وتابعت: "لا باتابع السوشيال ميديا ولا بانشر عليها أي شيء من أي نوع ولا مهتمة بده، وأتمنى اللي يشوف حساب منسوب ليا يساهم في قفله باللي يقدر عليه والحساب اللي عاملاه واحدة بتدعي إنها بنتي مالوش أي علاقة ببناتي فاطمة وزينب".

وأوضحت عبلة كامل في رسالتها: "كل اللي بيتنشر فيه كذب، والكلام اللي اتنشر في هذا الحساب عن إني مش فخورة بفني وبشغلي كله كذب وافترا، والحمد لله أنا في أحسن صحة وعافية، وباشكر الناس الطيبين كلهم على محبتهم وتقديرهم اللي أنا ممتنة ليها وباحمد ربنا عليها، وربنا يتقبل دعواتكم الجميلة ليا ويخلي لكم حبايبكم".

وكان خبر إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان انتشر في الساعات الماضية، وخرج الفنان أحمد كمال الزوج السابق للفنانة عبلة كامل عن صمته ونفى الخبر قائلا إنها بصحة جيدة، ووصف الشائعة بأنها "كذب وخداع"، ومحاولة رخصية لتحقيق مكاسب على حساب فنانة كبيرة".