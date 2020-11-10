شيرين عبدالوهاب تكشف حقيقة طلاقها من حسام حبيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول مستخدمو مواقع التواصل أخبارا تفيدي بوقوع خلاف بين شيرين عبدالوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب بعد اكتشاف الأولى سرقة أموالها.
وخرجت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب عن صمتها وعزلتها، وكتبت تغريدة مقتضبة عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر" قالت خلالها: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير".
وكانت شائعات قوية طالت حياة شيرين خلال الساعات الماضية، تفيد بأن حسام حبيب استولى على جزء كبير من أرباح شيرين بموجب توكيل رسمي، الأمر الذي دفعها لإقامة دعوى طلاق، وهو ما نفته شيرين من خلال التغريدة.
يذكر أن شائعة انفصال شيرين عن زوجها ترددت أكثر من مرة خلال الشهور القليلة الماضية، وكان أخرها في يونيو/حزيران الماضي، وتردد وقتها أن المطرب أحمد سعد توسط للصلح بينهما.
كما تدخل محمد عبدالوهاب، شقيق شيرين، لنفي الخبر وكتب عبر تويتر: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل مفتري.. كل ده هري وهبل ومفيش أي حاجة من دي خالص.. شيرين في بيتها مع جوزها وأولادها".
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