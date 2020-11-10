شكرا لقرائتكم خبر عن عارفة عبد الرسول تجسد شخصية والدة هنيدى فى فيلم "الأنس والنمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة عارفة عبد الرسول والدة الفنان محمد هنيدى ضمن أحداث فيلم "النمس والأنس" والذى يجمع بينهم عدد من المواقف الكوميدية خلال العمل.

ويواصل المخرج شريف عرفة في مونتاج فيلم النجم محمد هنيدى "النمس والإنس"، والعمل في مراحل المونتاج والمكساج الأخيرة استعدادًا للعرض، وحتى الأن لم يستقر صناع الفيلم على موعد نهائى لعرض الفيلم ولكنه مرشح أن يعرض فى السينمات بداية 2021.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخرمن الفنانين، إضافة لظهورأكثرمن فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

وانضمت الفنانة عارفة عبد الرسول مؤخرًا إلى فريق عمل مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة" الذى يشارك فى بطولته كل من الفنانة منة شلبى وآسر ياسين ويخرجه محمد شاكر خضير، وتجسد "عارفة" ضمن أحداث العمل والدة منة شلبى حيث صورت عدد من مشاهدها.

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وتدور أحداث المسلسل فى 10 حلقات فى إطار درامى اجتماعى، ومن المقرر أن يتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويتولى إخراج العمل للمخرج محمد شاكر خضير، حيث تعد المرة الأولى الذى يلتقى فيها آسر ومنة فى الدراما التليفزيونية، حيث سبق وتعاونا سويا فى السينما بفيلم "تراب الماس".

مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة" رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمر عبد الناصر.

وعرض لها مؤخرا مسلسل "حواديت الشانزليزيه" وينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم، ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينيات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية.