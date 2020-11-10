شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر عن مرض عبلة كامل: مش عارفة الناس جابوا الخبر منين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل بعد تواتر العديد من الشائعات حول إصابتها بالسرطان، قائلة: "عبلة كامل بصحة جيدة ومش عارفة الناس جابت الخبر ده من فين".

وتابعت نهال عنبر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد: "عبلة كامل ربنا يديها الصحة نجمة كبيرة".

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واستنكرت نهال عنبر الأخبار الكاذبة التي يتم تداولها، قائلة: "مينفعش كدة قول أخبار فنية بس تكون صحيحة وبعيدا عن التعرض للأشخاص".

وأكدت أنه يجب على الناس استقاء معلوماتهم من المصادر الرسمية، مردفة: "في 1 يناير من 3 سنوات لقيت جنازتي طالعة والوسط الفني اتقلب وطلعت شائعة وتم مقاضاة الموقع".

وعن الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى أكدت أنها تحسنت والأكسجين ارتفع إلى 97% وحالتها جيدة، مضيفة: "والكحة انخفضت عندها".