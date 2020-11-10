شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تروج بيلى إيليش لأغنيتها الجديدة "Therefore I Am" وتؤكد: متحمسة جدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى النجمة العالمية بيلى إيليش للترويج لأغنيتها السينجل الجديدة التى تحمل اسم "Therefore I Am"، فقد نشرت إيليش على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" صورة عمل فنى يجمع اللونين البرتقالى والأبيض وعلقت مؤكدة أن الأغنية سيتم ظرها يوم الخميس المقبل فى 6 مساءً بتوقيت جرينتش، أضافت أيليش: "أنا متحمسة جدًا لهذه الأغنية".

تستعد حاليًا بيلى إيليش البالغة من العمر 18 سنة لإطلاق أغنية "Therefore I Am" الخميس المقبل، و هى أول أغنية تطلقها إيليش بعد أغنيتها "future" التى أطلقتها شهر يوليو الماضى.

يذكر أن النجمة العالمية بيلى إيليش فازت مؤخرا فى حفل "Billboard Music Awards" لعام 2020 بعدد من الجوائز ، و هم جائزة أفضل مغنية جديدة للعام ، كما فازت بجائزة "Top Female Artist" التى رشحت لها أهم وأشهر نجمات العالم مثل تايلور سويفت ولبزو وهالزى واريانا جراند.

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أيضا نالت إيليش جائزة "Top Billboard 200 Album" وذلك بألبومها الغنائى "When We All Fall Asleep, Where Do We Go".