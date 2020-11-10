شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتناول مسلسل "لؤلؤ" بطولة مى عمر قصة صعود شيرين عبد الوهاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة مى عمر تصوير مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، الذى يعد أولى بطولاتها الدرامية، حيث أوشكت على الانتهاء من تصوير العمل، الذى يتبقى فيه ما يقرب 10 أيام على أقصى تقدير، ويدخل بعدها مخرج العمل فى مرحلة المونتاج والمكساج ليصبح العمل جاهزا للعرض الفترة المقبلة من إنتاج شركة سينرجى.

مى عمر تقدم شخصية مطربة تدعى لؤلؤ" تعيش رحلة صعود خلال أحداث المسلسل، وهى فتاة عاشت ظروفا أسرية واجتماعية صعبة، فتقضى طفولتها فى فقر شديد، ثم تكتشف فى نفسها أنها تتمتع بصوت عذب، وموهبة كبيرة، فتبدأ تخطو خطواتها الأولى فى مجال الفن حتى تتحول إلى واحدة من أهم نجمات الغناء فى مصر والوطن العربي.

وأكد مصدر مقرب من العمل أن مسلسل "لؤلؤ" يتناول قصة صعود شيرين عبد الوهاب، ويكشف عن جوانب حياتية للمطربة وكواليس لم يُعلن عنها فى وسائل الإعلام، والفنانة شيرين وُلدت فى القاهرة، وبدأت مشوارها الفنى أوائل عام 2002 بأغنية "أه يا ليل" ولكنها لم تكن أول أغانيها، حيث ظهرت مع المطرب محمد محيى فى دويتو غنائى بعنوان "بحبك" فى عام 2000 وكانت الأغنية ضمن ألبوم "صورة ودمعة"، ولكن انطلاقتها الحقيقية كانت مع تامر حسنى، الذى كان وجه جديد أيضًا، فى ألبوم غنائى مشترك بعنوان "فرى ميكس 3" فى صيف عام 2002.

Advertisements

يشار إلى أن مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام، إنتاج سينرجى.

وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.