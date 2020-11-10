شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تحضر عرض فيلمها "بالصدفة" في مهرجان الإسكندرية.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط في الدورة 36، غدًا الأربعاء، فيلم "بالصدفة" للنجمة اللبنانية كارول سماحة، والتي ستحضر العرض والندوة التي تغضب عرض الفيلم، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بسينما رينسانس بالإسكندرية.

فيلم "بالصدفة" من بطولة كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، في أول تجربة له إخراجية له في مجال السينما، ويضم الفيلم أغنيتين جديدتين لكارول سماحة بالتعاون مع مروان خورى ومنها أغنية "بتأمن بالصدفة".

يذكر أن كارول سماحة كان لها العديد من التجارب في التمثيل بالمسرح الغنائي ومنها ملوك الطوائف وآخر أيام سقراط، ولم تقدم سوى مسلسل واحد وهو "الشحرورة"، التي رصدت من خلاله قصة حياة الفنانة صباح، وشاركها بطولته كل من بهاء ثروت وإيهاب فهمي وصبري عبد المنعم.