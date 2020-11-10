شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لاستبعاد جونى ديب من بطولة فيلم Fantastic Beasts والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساحة الفنية العالمية خلال الأيام الأخيرة الماضية، حالة من الجدل، بعد استبعاد النجم العالمي جوني ديب من بطولة الجزء الثالث من سلسلة أفلام الإثارة والخيال Fantastic Beasts، بعد خسارته لقضية الصراع الزوجي مع زوجته السابقة النجمة العالمية آمبر هيرد، وثبوت اتهامات اعتدائه عليها في القضايا التي بينهما.

وفي تقرير نشرته صحيفة فاريتي، سردت فيه القصة الكاملة للخلافات التي دارت بين ديب وشركة الإنتاج Warner Bros، والتي بدأت ببيان دفاع من كاتبة السلسلة الشهيرة J. K. Rowling، في السابع من ديسمبر عام 2017، عن ديب في صراعاته القضائية، مؤكدة على استمرار الساحر جيليرت جريندلفالد، في المواسم المقبلة من السلسلة.

وعلى مدار أكثر من عام منذ نشر البيان، شن عدد كبير من معجبي السلسلة هجوماً على الكاتبة لدفاعها عن ديب في صراعاته القضائية، تزامناً مع تصدره العديد من الصحف ووسائل الاعلام التي اتهمته بالاعتداء على زوجته السابقة، لتعيد رولينج دفاعها عن ديب وطمأنة متابعيها وجمهورها باستمرارية التحقيقات القضائية التي ستثبت صحة براءته من تلك الاتهامات، وهو ثبت في النهاية عكس كلامها لتتورط أمام متابعيها وجمهورها بعد خسارته لقضية الاعتداءات.

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وبعد ثلاث سنوات تقريباً منذ دفاع كاتبة السلسلة الشهيرة عن الممثل جوني ديب، أعلن الأخيرة استبعاده من السلسلة واستقالته بعد احترامه لموقف شركة الإنتاج طوال السنوات الماضية في الدفاع عنه، وكتب عبر حسابه قائلاً " لقد احترمت ووافقت على هذا الطلب"، وهو ما أكدته شركة Warner Bros، بعد لحظات من منشوره بانسحاب ديب، وتوجيه الشكر له على مدار الأجزاء الماضية، مؤكدين على إعادة صياغة دور جيليرت جريندلفالد.

وكان القائمون على الجزء الثالث من سلسلة Fantastic Beasts، قد أكدوا تصوير المشاهد الأولي لهم في المملكة المتحدة منذ شهرين، في حين أن النجم العالمي جوني ديب قد قام بتصوير مشهد واحد فقط في الجزء الجديد، ليعود القائمين على الفيلم لنقطة البداية لاختيار الممثل البديل للسلسلة.