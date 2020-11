شكرا لقرائتكم خبر عن بيلى إيليش تطلق أغنيتها السينجل الجديدة " Therefore I Am" فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة العالمية بيلى إيليش لإطلاق أغنية سينجل جديدة تحمل اسم "Therefore I Am" وهو الخبر الذى أسعد قطاعا كبيرا من محبيها وعشاقها حول العالم، والخبر نشرته العديد من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها "ام ان أى" .

قررت بيلى إيليش البالغة من العمر (18 سنة) أن تطلق أغنية "Therefore I Am" يوم الخميس المقبل، وهى أول أغنية تطلقها إيليش بعد أغنيتها "future" التى أطلقتها شهر يوليو الماضى.



بيلي ايليش

يذكر أن فازت النجمة العالمية بيلى إيليش مؤخرا فى حفل "Billboard Music Awards" لعام 2020 بعدد من الجوائز، و هم جائزة أفضل مغنية جديدة للعام، كما فازت بجائزة "Top Female Artist" التى رشحت لها أهم وأشهر نجمات العالم مثل تايلور سويفت ولبزو وهالزى واريانا جراند.

Advertisements

أيضا نالت إيليش جائزة "Top Billboard 200 Album" وذلك بألبومها الغنائى "When We All Fall Asleep, Where Do We Go"