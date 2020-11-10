هاني مهنا يعتذر : أنا معجب بأغاني شاكوش وعمر كمال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الموسيقار هاني مهنا، إنه كان هناك تسرعا من قِبل نقابة الموسيقيين في إصدار بيان استنكاري لتواجد نجوم المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال في حفل زفاف ابنته الفنانة هنادي مهنا على الفنان أحمد خالد صالح، متابعا: "في عتاب كبير أوي على الصديق العزيز هاني شاكر، ووصلني إحساس إن هناك مزايدة على حب واحترام النقابة، ميصحش حد يشكك في حبي واحترامي للنقابة".

أضاف مهنا، في مداخلة لبرنامج "التاسعة" عبر شاشة التليفزيون المصري، "أنا فوجئت بوجود التلاتة على المسرح، وعلى فكرة كمسألة إنسانية فأهلا وسهلا بحمو بيكا يكون موجود في الفرح زي أي المدعوين وأهلا وسهلا به بعيد عن الغناء، وأنا تحفظي على حمو بيكا عشان خاطر هو للأسف تطاول على النقابة في مقر النقابة، وهو لازم يمحو هذه الصفحة".

تابع: "الأزمة حصلت تاني يوم الفرح ولما صحيت هنادي من النوم قالتلي يا بابا أنا اللي دعيتهم وخوفت أقولك لترفض، أنا ماشوفتهمش غير وهما على المسرح والله العظيم، وسكت مقدرتش اتكلم عشان خوفت أبوظ فرح بنتي، وأنا جايز أكون قسيت عليهم في تصريحاتي الأولى، وأنا بعتذر على ده لو كنت قسيت عليهم، أنا دافعت عن نفسي بحرقة وتسرع، وأنا معجب بأغاني شاكوش وعمر كمال وأسلوبهم بدون أي ألفاظ خادشة، ومفيش أي أزمة بيني خالص أنا وحمو بيكا".

وكانت نقابة المهن الموسيقية، أعربت عن غضبها وأصدرت بيانا تستنكر فيه دعوة الموسيقار هاني مهنا مؤدي المهرجانات حمو بيكا، في حفل زفاف ابنته هنادي مهنا.

وعقب ذلك، نفى الموسيقار هاني مهنا، دعوته لنجوم المهرجانات الشعبية حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال، إلى حفل زفاف ابنته هنادي مهنا، وزوجها الفنان أحمد خالد صالح نجل الفنان الراحل خالد صالح.

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وقال مهنا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن": "لم أدعوهم، وعملنا 23 كشف على باب الفرح مخصوص، وفيه جارد مخصوص، وأمن الفندق ممنوع يدخل أي إنسان مش مكتوب اسمه، ومنظم الحفل على علاقة بعمر كمال، وقال إنه سيحضر مفاجأة لهنادي، بأن يدعو عمر كمال ومصطفى حجاج، لكن عمر كمال دعا حسن شاكوش وحمو بيكا، مكنش ينفع أنزلهم من المسرح، والله العظيم ما سلمت عليهم، مش معقول يبقى عمرو موسى موجود ووزير الشباب وعلاء وجمال مبارك موجودين وأجيب لهم حمو بيكا".

فيما أكدت هنادي مهنا، أنها من دعت نجوم المهرجانات عمر كمال، حسن شاكوش، وحمو بيكا، لحضور حفل زفافها على أحمد خالد صالح، وقالت في فيديو عبر "فيسبوك": "أنا اللي كلمت عمر كمال وعزمته، وكلمت حسن شاكوش وحمو بيكا ومردوش، وعمر كمال قالي إنه هيبلغهم وهيجوا الفرح، وكلمتهم لأن الناس كلها حافظة أغانيهم وبتتبسط لما أغانيهم بتشتغل وبتتبسط بوجودهم، وأنا مبسوطة أوي إنهم شرفونا ومتابعة ومعجبة جدا بالمزيكا بتاعتهم".

واحتفل الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، بزفافهما مساء يوم الجمعة الماضي في فندق شهير بالقاهرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن.

وتم عقد قران الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا في يوم 7 أكتوبر الماضي.