يوسف الشريف يتبرأ من تدوينات على "فيسبوك وتويتر" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حذر الفنان يوسف الشريف، جمهوره ومتابعيه، من تداول تدوينات مزورة تحمل اسمه على موقعي "تويتر" و"فيسبوك".

ونشر الشريف، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، بعض التدوينات المزورة والمنسوبة له، وعلّق: "تحذير هام: قام بعض الأشخاص بتزوير الكثير من التويتات لإيهام البعض أنها تخصني على تويتر وفيس بوك، وحيث أن ذلك يدخل لبس على المتابعين وهو ما يسبب ضررا بالغا ويشكل عدة جرائم يعاقب عليها القانون".

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وطالب الشريف، الجميع بتوخي الدقة والحذر وعدم نقل عبارات وجمل لا تخصه وغير صادرة منه، مضيفا: "عليكم بالرجوع دائما لصفحاتي الموثقة فقط لتسهيل الوصول إلى مرتكبي جرائم التزوير، لأن التزوير تزوير مهما كان المحتوى، واللي مش بيحترم الناس وبيكذب عليهم مخطئ مهما كان المحتوى، أنا لا أحترم الكذب مهما كان الهدف، عن عائشة رضي الله عنها (ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله من الكذب)".

يذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "النهاية" مع النجوم: عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعي، محمود الليثي، والمعروض في رمضان الماضي.