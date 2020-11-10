نضال الشافعي وسهر الصايغ يلتقيان في فيلم "الورشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:

أكد المخرج محمد حمدي، انتهاء تصوير فيلمه الجديد "الورشة" والذي من المقرر عرضه قريبا بعد الانتهاء من مرحلة المونتاج.

"الورشة" فيلم درامي تدور أحداثه حول مجموعة من شباب هواة التمثيل قرروا إنشاء فرقة تمثيل وإنتاج عرض مسرحي، يقدمون أنفسهم من خلاله ويحكون معاناتهم وكفاحهم وكواليس حياتهم الخاصة، وهو من تأليف حسام موسى.

يشار إلى أن آخر أعمال المخرج محمد حمدي كان فيلم "بيكيا" بطولة محمد رجب وآيتن عامر عام 2018.

فيلم الورشة إنتاج مستقل بين المخرج والمؤلف، بطولة النجوم: نضال الشافعي، سهر الصايغ، محمد جمعة، حمزة العيلي، نور الكاديكي، مادلين طبر، علا رامي، أحمد صيام، فريدة الجريدي، أحمد حلاو وحنان سليمان وغيرهم.