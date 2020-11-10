هل اعترف زياد بن نحيت بالإخفاق في فيلم "123 أكشن"؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - انتقد زياد بن نحيت، بطل فيلم "123 أكشن"، الحسابات التي واجهت عرضَ الفيلم بهجوم حاد، في إشارة لإخفاق الفيلم بالعرض وضعف الإقبال، حيث كتب في حسابه في تويتر: "السلام عليكم.. هنا أضع لكم توضيحًا باختصار حول مشاركتي في الفيلم السعودي 123 أكشن من إنتاج شركة N ستارز السعودية، وبعض الحسابات التي تتحدث عن الفيلم دون حتى أن تحضره، وهذا يتنافى مع النقد الفني والمهني لأي عمل".



وأردف في تدوينة كتب فيها الملاحظات: "المملكة العربية السعودية بفضل الله ثم ولاة أمرنا حققت نقلة نوعية في كل المجالات، ورئاستها لقمة مجموعة العشرين أكبر دليل نعيشه اليوم، ومن أهم الأشياء التي يجب أن ننافس عليها هي صناعة السينما؛ لأنها تُعتبر قوة ناعمة وسلاحًا يتمُّ من خلاله نشر ثقافتنا وتاريخنا. اليوم يتسابق الشباب السعودي لصناعة الأفلام، ويتفاءلون بالنجاح إن شاء الله. وأستغرب من الذين ينتقدون الفيلم 123 أكشن، فيلم مصنف يتفرج عليه حتى الأطفال الصغار وخالٍ من المشاهد التي تخدش الحياء، والمشكلة أن أغلب الذين ينتقدونه يتابعون أفلامًا عالمية تبعث رسائل ضد الدين والوطن، وأيضًا تنشر بعض الأفكار الخطيرة التي تهدم القيم والأخلاق ويمجدون أبطالها بوضع صورهم في حساباتهم على مواقع التواصل، المفترض أن الجميع يدعم صناعة السينما السعودية، وإذا كان هناك أي نقد فمن المفترض أن يكون هادفًا ومهنيًّا، أضف إلى ذلك أنه لا يوجد عمل أو إنسان خالٍ من الأخطاء".

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وانهالت الردود بعد أن أطلق التغريدة التي أوصل بها أن النقد يجب أن يكون بعد مشاهدة العمل السينمائي، حيث إن الانتقاد والهجوم الذي وُجِّهَ للفيلم كان على ماهيته دون النظر في محتواه ومضمونه، في تأكيد على الهجوم الحاد والإقبال الضعيف جدًّا الذي رافق العرض منذ لحظة إطلاقه منذ خمسة أيام، حيث تمَّ عرضه في صالة موفي سينما وفوكس، غير أن المقاعد كانت فارغة وشبه خالية، مما عرَّض الفيلم وأبطاله لانتقادٍ وهجوم لاذع من سوء الهيكلة التي تمت في الفيلم منذ لحظة الإعلان عن البوستر.

بوستر الفيلم



فهيد اليامي لزياد بن نحيت: لم تكن تغريدتك موفقة



وقد رَدَّ الصحفي والناقد الفني، فهيد اليامي، على تغريدة زياد بن نحيت، كاتبًا:

"قَبْلَكَ خاض تجربة السينما أسماء لامعة في سماء الفن.. طلال مداح ومحمد عبده، ولم تنجح، وصرفوا النظر عنها، إذا كانت مشاركتك من أجل المال فهذا حق مشروع للجميع، لكن أن تصف مشاركتك بالعمل الوطني!! لم تكن تغريدتك موفقة.. الجمهور مرآة العمل الفني الحقيقية.. وأهم شيء اضمن حقَّك من المنتج".

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تغريدة زياد بن نحيت

رد الناقد فهيد اليامي