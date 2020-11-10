يخوض مهندس الصوت والموزع الموسيقي الشهير جلال فهمي تجربة جديدة، من خلال تقديم واكتشاف لموهبة غنائية شابة هي نغم عصام، وذلك من خلال أول أغانيها "معاك"، والتي كتب كلماتها وليد الغزالي، وألحان كريم محسن، وتوزيع جلال فهمي.
ومختلف عن الأصوات الموجودة على الساحة، ما جعلني أقرر أن أنتج لها أول أعمالها، لإقتناعي التام بموهبتها، ولذلك قررت أن تكون بداياتها الفنية من خلالي، فدائما أسعى لإكتشاف المواهب والنجوم الجدد، لأقدمهم إلى الساحة الغنائية، وهذا واجبي وواجب كل فنان حقيقي أن يساعد المواهب الحقيقية ويعطي لها الفرصة، ويضعهم على بداية الطريق.
وقال جلال فهمي في تصريحات صحفية، تحمست جدًا لصوت نغم صالح، فهو صوت مميز
الجدي بالذكر ان الموزع جلال فهمي قدم العديد من التوزيعات الموسيقية خلال مسيرته مع أبرز وأهم نجوم الطرب في مصر والوطن العربي، ومنهم مع النجم تامر حسني، ورامي جمال وشذى حسون، وغيرهم من النجوم، كما قدم التوزيع الموسيقي لعدد من الأفلام السينمائية والبرامج الشهيرة، ومنها فيلم "ظرف طارق" وبرنامج "على شط بحر الهوى".
كانت هذه تفاصيل خبر الموزع الموسيقي جلال فهمي يدعم نغم عصام في أولى تجاربها الغنائية بأغنية "معاك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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