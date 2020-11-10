عزت العلايلي: صلاح عبد الله كوميديان كبير وغول تمثيل

كرم اليوم الثلاثاء، مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ال36 الفنان الكبير صلاح عبد الله، وذلك بحضور عدد كبير من النجوم وهم: عزت العلايلي، محمود حميدة، أحمد وفيق، سلوى محمد علي، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج مجدي أحمد علي، الإعلامية بوسي شلبي ومدير التصوير محسن أحمد.

وكشف الفنان عزت العلايلي عن كواليس تعاونه مع الفنان صلاح عبد الله في مسلسل "قيد عائلي"، قائلا

:" عندما علمت أن صلاح عبد الله سيقدم دور في المسلسل كنت متخوف لأن الدور جاد للغاية وعميق ومعروف عن صلاح أنه كوميدان لكن فوجئت بغول تمثيل ومتمكن من أدواته ومذاكر الدور جيدا" .

فيما قالت الفنانة سلوى محمد علي إنها تعلمت منه الفرق بين الجدية والتجهم عندما عملت معه في مسرحية "رحلة حنظله

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" التي عرضت على مسرح الطليعة وأخرجها ناصر عبد المنعم وعندما اقتربت منه اكتشفت إلى أي مدي فن الكوميديا صعب ومحتاج موهبة كبيرة حتى يضحك الجمهور.

وأشار المخرج مجدي أحمد علي إلى أن هناك أدوار لفنانين دور ثاني لكنهم مؤثرين أكثر من البطل الأول فعندما نذكر فيلم "السفيرة عزيزة" لابد أن نتذكر عدلي كاسب وفي "ابن حميدو" العين تذهب لعبد الفتاح القصري وهكذا أعمال الفنان زكي رستم .

وفي نهاية الندوة قام المخرج عمر عبد العزيز بتسليم درع غرفة صناعة السينما للفنان صلاح عبدالله.