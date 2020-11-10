محطات رزان جمال الفنية من بيروت إلى اسكتلندا

تألقت في دورها في "ماوراء الطبيعة"، الفنانة اللبنانية رزان جمال، هي ماجي الحبيبة السابقة لـ د.إبراهيم رفعت، ولم تكتب لقصة حبهما تتويج مناسب لها.

رزان التي بدأت حياتها الفنية في الإعلانات، وانطلقت بعدها إلى عالم التمثيل بنجاح، هي لبنانية المنشأ من مواليد عام 1987، شاركت في عدد من الأعمال الفنية العالمية، وكانت الوجه الإعلاني لعدد من الماركات العالمية الشهيرة.

بدأت رزان مسيرتها الفنية في الـ 15 من عمرها، في

مجال الإعلانات لأشهر الماركات العالمية، ومن بعدها انتقلت إلى لندن لدراسة إدارة الأعمال في جامعة كنجز الشهيرة.

انطلقت فنياً في المسلسل الفرنسي الشهير "كارلوس" عام 2010، حيث اختارها المخرج اختارها المخرج أوليفيير أساياس دور البطولة . وبعدها يليه دورها في فيلم الرعب "الجن" لمخرج الرعب الشهير "توبي هوبر" في2012، كانت أيضًا جزءًا من طاقم العمل في الفيلم الموسيقي

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القصير "صيف قاسي" لـ"كانييه ويست الذي ظهر لأول مرة في مهرجان كان السينمائي.

ومن الناحية المصرية، شاركت في مسلسل "إمبراطورية مين"، مع الفنانة هند صبري، والذي عرض في رمضان 2014، تلاه مشاركتها في مسلسل "سرايا عابدين" عام 2015.

وكانت خطوتها المصرية الأبرز من خلال مسلسل "ماوراء الطبيعة"، الذي يعرض الآن عبر إحدى المنصات الرتفيهية العالمية، كأول عمل درامي مصري يعرض عليها، حيث أجادت دور الفتة الأسكتدلندية، والحبيبة السابقة للدكتور "رفعت إسماعيل" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين، حيث خرجت بصورة الفتاة الهادئة ذات الملامح الاجنبية الرقيقة، مع لغتها العربية الضعيفة "الركيكة".