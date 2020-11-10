صلاح عبد الله خلال تكريمه بمهرجان الإسكندرية: لا يوجد فنان وصل للنجومية دون معاناة

أقيمت اليوم الثلاثاء، ندوة تكريم الفنان صلاح عبد الله ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ال36 بحضور عدد كبير من النجوم وأبرزهم، عزت العلايلي، محمود حميدة، أحمد وفيق، سلوى محمد علي، والإعلامية بوسي شلبي.

ووجه الفنان صلاح عبد الله الشكر لإدارة المهرجان لاختياره ضمن المكرمين في هذه الدورة، خاصة وأنها تحمل اسم الفنان الكبير عزت العلايلي، مؤكدًا أنه يعتبر هذا التكريم هو تكريم لنجوم الصف الثاني وهذه النوعية

فقدناها حاليا.

وروى "عبد الله" موقف لا ينساه اثناء تقديمه مسرحية "حودة كرامة " مع أحمد أدم والمخرج جلال الشرقاوي قائلاً:" حزنت كثيرا عندما وصفوني بأني سنيد عظيم لكن بعد تفكير وجدت أن كلمة سنيد تأتي من السند والدعم وبالتالي ليست عيب" متمنيًا أن تشاهده والدته على شاشة التليفزيون حيث توفت اثناء تصويره مسرحية "الهمجي" في الإسكندرية.

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وأشار إلى أن الكاتب الراحل لينين الرملي والفنان محمد صبحي هم أصحاب فضل كبير عليه والسبب في دخوله عالم الفن واحترافه التمثيل مؤكدا أن الله جعلنا أسباب لبعض وهذا ما فعله اثناء إخراجه لعدد من المسرحيات على مسرح الجامعة، وخرج منها العديد من النجوم مثل هاني رمزي وفتحي عبدالوهاب، ويقوم حاليا المخرج خالد جلال بهذا الدور مع المواهب الجديدة في مركز الإبداع .

وتابع قائلا:" لا يوجد فنان وصل لشهرة ونجومية كبيرة إلا وواجه صعوبات ومهما يقولون أن هناك محسوبية في الفن فلا تصدق حتى ابناء الفنانين لأن الوسطة لن تدخلني قلوب الناس ".